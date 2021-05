Essilux, Del Vecchio al comando. Finita l’era paritetica coi francesi

3' di lettura

Si alza il velo sui nuovi equilibri del gruppo EssilorLuxottica. Oggi è in agenda l’assemblea degli azionisti del colosso degli occhiali, un appuntamento che quest’anno ha un significato diverso rispetto al passato per almeno due buoni motivi. Primo, perché l’assemblea avvia ufficialmente una nuova fase per i soci di Essilor Luxottica che a partire da ora “peseranno” per quanto possiedono per davvero. Secondo, legato a doppio filo con il precedente, perché sempre oggi con ogni probabilità emergerà...