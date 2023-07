Essilux, al via piano di buy back da 3,5 milioni di azioni

2' di lettura

Al via il piano di buyback di EssilorLuxottica, approvato dall'assemblea degli azionisti lo scorso maggio. Il gruppo italo-francese ha lanciato un programma di acquisto di azioni proprie che, «riflette la fiducia della società nella sua capacità di creare valore e nelle sue prospettive di lungo periodo». Per attuare il programma di acquisto, la società ha dato mandato a un intermediario specializzato per l'acquisto di un massimo di 3,5 milioni di azioni EssilorLuxottica, da effettuare, a seconda delle condizioni di mercato, nel periodo dal 27 luglio 2023 fino alla data ultima del 31 marzo 2024.

Le azioni acquisite saranno assegnate o trasferite ai dipendenti e ai dirigenti di EssilorLuxottica e di società controllate, in particolare nel contesto di piani di compartecipazione agli utili, bonus e premi di performance basati su azioni, piani di stock option e di azionariato diffuso dei dipendenti.

In Borsa il titolo ha chiuso la seduta a 177,98 euro per azione in rialoz del 2,35 per cento nel giorno della notizia.

Accordo perpetuo con Kodak

Sempre nella giornata di giovedì 27 luglio, il gruppo ha annunciato un accordo di licenza globale e perpetua con Eastman Kodak Company, che garantirà a EssilorLuxottica l'utilizzo in esclusiva del brand Kodak per i prodotti e i servizi relativi al proprio business.

Nel dettaglio, dal primo gennaio 2024 e a tempo indeterminato, EssilorLuxottica arricchirà il proprio portfolio con uno il brand Kodak e svilupperà ulteriormente il marchio, che aveva già in licenza, in tutte le proprie categorie di prodotto.