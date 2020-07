Estate 2020: gli italiani raggiungono le mete turistiche con l'auto a noleggio L'anno in corso sarà ricordato per vari motivi, uno tra i quali la scelta dell'auto a noleggio come mezzo per raggiungere le proprie destinazioni di vacanza di Giulia Paganoni

L'Italia torna in auge come meta turistica e l'auto come mezzo per viaggiare. Nonostante il 28% degli italiani abbia deciso di rinunciare alle vacanze estive (complice i timori connessi alla pandemia e il difficile scenario economico), tra i “vacanzieri” il 70% preferirà mete nazionali, 3 su 10 sono pronti a utilizzare un'auto a noleggio.

I dati emergono da un'analisi condotta da Aniasa (l'Associazione che all'interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità) con la società di consulenza Bain & Company.

Rischio contagio: l'auto come mezzo preferito

Quella appena iniziata sarà un'estate particolare, la prima dall'inizio della pandemia, la prima in cui andranno in vigore le regole del distanziamento sociale, la prima in cui si prevede una drastica contrazione degli arrivi turistici dall'estero. Con il crescere della diffidenza verso i sistemi di mobilità collettiva, a causa del possibile rischio contagio, si opterà più che altro per mezzi individuali, dove l'auto si avvia ad essere il principale strumento di mobilità.

Dopo il blocco determinato dal lockdown a marzo/aprile e una prima parziale ripresa nei mesi di maggio e giugno, in queste settimane (solitamente di picco per il business del rent-a-car) il settore sta registrando una contrazione di oltre il 50% dei noleggi.

La speranza della ripresa del noleggio

Dopo che a marzo le misure restrittive assunte dal Governo su tutto il territorio nazionale hanno determinato un blocco quasi totale delle attività di noleggio a breve termine (-90%) presso aeroporti, stazioni e centri cittadini e del car sharing nelle principali città. Nelle prossime settimane, invece, le previsioni mostrano un aumento dei noleggi auto. Infatti, soprattutto in questa fase di ripartenza e di difficoltà economiche per molte famiglie, il noleggio costituisce la modalità più efficiente, sicura ed economica per raggiungere le proprie mete di vacanze, spesso in zone remote e poco affollate, ma non per questo meno ricche di storia e cultura del nostro Paese. Seguendo poche indicazioni si può vivere al meglio l'esperienza, risparmiando e scegliendo il servizio più adatto alle proprie vacanze di divertimento e relax.

Da ricordare che, in ottemperanza alle norme vigenti, se si affronta il viaggio con “non congiunti”, all'interno dell'abitacolo si potrà stare al massimo in tre persone in una vettura da cinque posti ed in cinque in una da sette posti. In entrambi i casi nessuno potrà sedersi al fianco del conducente e vige l'obbligo di indossare la mascherina.