Estate 2021: vacanze di prossimità e all’aperto tra trekking e bicicletta

3' di lettura

Anche l'estate 2021 sarà prevalentemente all'insegna del turismo lento e di prossimità e caratterizzata dalla voglia di stare all'aperto e a contatto con la natura. Per questo Il Sole 24 Ore propone due volumi con itinerari in Italia da percorrere a piedi o in bicicletta: “Trekking Italia” e “Bici Italia”.

Il primo volume presenta venti itinerari a tappe di più giorni di cammino, per fare esperienza del trek itinerante, calandosi nei territori per viverli intensamente, con la lentezza del proprio passo, senza fretta. Un incontro ravvicinato con la varietà completa della paesaggistica dell’Italia, con le sue diverse culture, alternando luoghi classici ad angoli appartati, inediti, poco noti e perciò tutti da scoprire: una “fatica riposante” all’insegna della conoscenza e del semplice piacere di essere viandanti.

“Trekking Italia. 20 vacanze a piedi per tutti nelle regioni d'Italia” è una selezione dei migliori itinerari per camminare in Italia proposta da una grande e autorevole associazione che conta 6.000 soci in tutto lo Stivale.

Il volume sarà in edicola per un mese a partire da sabato 5 giugno con Il Sole 24 Ore a 11,90€ e online sul sito di Shopping24 al link: http://offerte.ilsole24ore.com/trekkingebiciitalia

Il volume “Bici Italia” invece ha selezionato i migliori itinerari pedalabili subito, mettendo in risalto quelli che molte regioni hanno già realizzato in questi anni. Quasi tutti gli itinerari partono e arrivano a una stazione ferroviaria, volendo con ciò evidenziare anche lo stretto legame tra il treno e la bicicletta. Considerata l'orografia del territorio italiano i 20 itinerari sono molto diversi tra loro per grado di difficoltà: ciascuno potrà scegliere in base alla propria preparazione e al proprio luogo di residenza. La guida, infatti, si pone anche come strumento per favorire il “turismo di prossimità”, che nei prossimi anni potrà avere un ruolo determinante nell'economia generale dei territori.