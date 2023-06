Estate 2023, affitti brevi: da Venezia a Roma, come sono le regole e come potrebbero cambiare

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Da una parte la ripresa dei flussi turistici che torneranno nel 2023 ai livelli pre-Covid, dall’altra il timore per l’impatto che le massicce presenze turistiche hanno sull’equlibrio abitativo delle città più visitate con il proliferare degli locazioni brevi.

Sono i due aspetti che alimentano il dibattito politico sul turismo con la ministra Daniela Santanché che ha presentato una bozza di ddl con nuove regole contro il «far west» delle locazioni sule piattaforme digitali e i sindaci delle città metropolitane (con Firenze in testa) che si dichiarano insoddisfatti dopo il confronto avuto a Roma e chiedono maggiore autonomia per gestire il fenomeno sul modello di quanto disposto per Venezia: qui il sindaco può decidere i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve nel centro storico.

Loading...

Per l'estate previste 1,4 milioni di assunzioni

La proposta del ministero: almeno due notti di soggiorno

Santanchè lavora a una «disciplina uniforme a livello nazionale volta a fronteggiare il rischio di un turismo sovradimensionato rispetto alle potenzialità ricettive locali e a salvaguardare la residenzialità dei centri storici ed impedirne lo spopolamento» come si legge nella prima versione di un ddl nato dopo un primo confronto con associazioni di categoria, rappresentanti degli inquilini e sindaci.

In sintesi: un codice identificativo nazionale (Cin) assegnato dal ministero del Turismo a ogni immobile ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, obbligo di segnalare l’inizio dell’attività per chiunque eserciti in forma imprenditoriale (con multe fino a 10mila euro) e nei centri storici delle città metropolitane durata minima del contratto di locazione per finalità turistiche che non può essere inferiore a due notti (fatta eccezione per l’ipotesi in cui ad affittare sia un «nucleo familiare numeroso composto da almeno un genitore e tre figli»).

La norma Venezia

Una proposta «del tutto inefficace» per il sindaco di Firenze Dario Nardella che chiede di estendere la cosiddetta “norma Venezia” «a tutte le città d’arte che hanno patrimonio Unesco e caratteristiche assimilabili».