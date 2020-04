Estate e mobilità dolce: la ripresa a passo lento comincia dai cammini sotto casa Gli esperti del settore sono certi che dopo la pandemia l'interesse per i cammini, che oggi riguarda una nicchia di viaggiatori, esploderà. Nell’attesa del decreto sul turismo si può cominciare dalla propria città a fare i primi passi di Donata Marrazzo

Foto di Alberto Conte

La pandemia travolge i cammini e la mobilità dolce. Considerata la formula di viaggio più praticabile in tempo di coronavirus, anche la vacanze a piedi, a cavallo o in bicicletta, presenta diverse criticità, nonostante lo stretto contatto con la natura e percorsi poco affollati che attraversano i borghi delle aree interne. Esperti e cultori stanno tentando di valutare la situazione e di proporre soluzioni in linea con quanto si sta disponendo per la fase 2. In un recente incontro da remoto tra la sottosegretaria del Mibact Lorenza Bonaccorsi e alcuni rappresentanti del mondo del turismo slow sono emerse le problematiche più urgenti e alcune proposte praticabili, in attesa delle definitive disposizioni del governo. Tutto, però, all'insegna della massima prudenza.







Cammini e mobilità dolce per valorizzare il turismo di prossimità

Paolo Piacentini, rappresentante di Federtrek e responsabile dei cammini per il ministero di Dario Franceschini, mette in evidenza l'attenzione posta dalla sottosegretaria del Mibact sulle sofferenze di chi lavora nel settore, dalle associazioni alle imprese che si occupano di ospitalità. E l'interesse del governo a far ripartire al più presto le attività. «Dobbiamo adeguarci alle regole, in attesa che l'emergenza sanitaria venga superata – spiega Piacentini -. Tenendo conto, però, che più di altri potremo dare impulso al turismo di prossimità e alle microeconomie dei territori. Magari anche facendo ricorso all'ospitalità donativa».

Dal 18 maggio al via la manutenzione

Se l'avvio della fase 2 non presenterà criticità, già dal 18 maggio potrebbe essere possibile compiere quelle attività propedeutiche alla stagione turistica, in particolare la verifica dello stato dei luoghi e la definizione degli interventi di manutenzione necessaria. Soprattutto in montagna, erba e rovi rischiano di cancellare i sentieri.



Turismo (lento) e distanziamento sociale: si può fare

«Dobbiamo ripartire dalla mobilità a piedi e in bicicletta, dalle ferrovie turistiche. La natura e i piccoli borghi, il turismo lento, le bellezze d'Italia sono la soluzione per rilanciare il settore in tempi di distanziamento sociale», dichiara Anna Donati, portavoce dell'Alleanza per la Mobilità Dolce (Amodo), che aggrega associazioni per la tutela ambientale, la promozione del cicloturismo, di cammini, ferrovie turistiche e greenways, per la valorizzazione di borghi e aree interne. Bisogna accelerare, insomma, una transizione verso lo slow tourism coinvolgendo i territori, le regioni, le unioni montane, i piccoli comuni, le province, gli enti parco. Compresi volontari ed esperti del settore, le imprese pubbliche e quelle private: in un documento, l'Alleanza ha presentato proposte concrete ai diversi ministeri interessati (Turismo, Trasporti, Istruzione, Lavoro, Ambiente) con l'obiettivo di formulare «una offerta semplice e chiara per viaggiatori e turisti, con misure di sostegno immediate e di medio periodo». Fra i punti principali del documento, il potenziamento dell'accoglienza con agevolazioni, conferimenti e comodati gratuiti di caselli, stazioni ferroviarie, depositi. Il sostegno economico per l'ospitalità low cost, che è alle prese con gli obblighi di sanificazione e di distanziamento. La progettazione delle reti dei cammini e della ciclabilità (anche urbana), dei percorsi di mobilità dolce e delle ferrovie turistiche, ripensando il paesaggio. La digitalizzazione diffusa, con connessioni efficaci per piccoli borghi, comuni, aree interne e zone montane, per attivare servizi su prenotazione e favorire lo smart working. Sostegno alla domanda turistica con i buoni vacanza.