Estate in musica al Montreux Jazz Festival

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L'estate del festival sta procedendo verso il pieno regime. Apre il blasonato Montreux Jazz Festival, arrivato ormai alla 57° edizione, con 400 concerti nel giro di due settimane, con serate stupende sulle rive del Lago di Ginevra; e una diversificazione di grande interesse nell'offerta musicale e di divertimento, presentando dalle star ai musicisti di domani. La Puglia delle Murge è il teatro per la 19a edizione del Locus Festival: dal bianco abbagliante della calce dei trulli al chiarissimo colore roseo della pietra di Trani, dalle trasparenze di blu dei mari Adriatico e Ionio alla verde campagna della rigogliosa Valle d'Itria. A Milano ritorna il Latin Festival, immersione per un mese nella musica e nelle culture latinoamericane.



Montreux Jazz Festival

Montreux

Dal 30 giugno al 15 luglio il 57° Festival, uno fra i più celebri, con più di 400 concerti su 11 palchi, e DJ sets, proiezioni, jam sessions, parties in piscina. Il concerto inaugurale nel grande Auditorium Stravinski vede Tom Odell e i Simply Red, seguiti il 1 da Bob Dylan, il 3 da Lionel Richie, il 6 da Iggy Pop, il 9 da Jacob Collier, il 13 da Pat Metheny, solo per ricordarne alcuni. Ma poi c'è il Jazz Lab, che presenta i musicisti più giovani; la Lake House che è aperta fino alle 5 del mattino; La Coupole con i dj sets; il club jazz di tipo americano The Memphis, con le sue jam sessions fino alle 5; il Super Bock Stage, che è sostanzialmente un biergarten; le tendenze più emergenti sono alla Lisztomania, mentre l'ambiente elettro-pop più intimista è alla Terrasse Ibis Music.

Loading...

Trani (BA)

Il 27 in Piazza Duomo i Simply Red aprono il tour italiano inaugurando il 19° Locus Festival, che prosegue fino al 1° settembre.Anche quest'anno il percorso sonoro del festival si dispiegherà attraverso diverse località speciali della Puglia. Se il cuore sarà come sempre nelle piazze e nelle masserie di Locorotondo (BA), sede storica del Locus nonché suo centro propulsore,i concerti speciali toccano, oltre a Trani, luoghi come il lungomare di Bari e il centro storico di Fasano, lungo la costa dei trulli.Tra i musicisti, Herbie Hancock, Robert Plant, Roy Ayers (unica data italiana), Sigur Rós, Jeff Mills, Sun Ra Arkestra, The Comet is Coming, Ezra Collective, Fat Freddy's Drop, Fatoumata Diawara, Lady Blackbird, Louie Vega, Makaya McCraven, 2 Many DJs, Ada Oda, Catu Diosis, Louis Baker, Wu-Lu, Congo Natty; e gli italiani Baustelle, Verdena, Bud Spencer Blues Explosion, Gianluca Petrella e Cosmic Renaissance, LA NIÑA, Ninos Du Brasil, Tonico 70 e Banda Maj.

Milano

Dal 30 giugno al 29 luglio torna ad Assago, nel Parcheggio ATM di Viale Milanofiori, il Milano Latin Festival, dedicato alla musica, al ballo, al cibo e alla cultura latino americana. Fra i principali concerti, il 2 luglio - Ricardo Montaner, il 7 Arcangel, l'8 Gente de Zona,il 9 Lali, l'11 J Balvin,il 13 Prince Royce, il 15 Nicky Jam e Manuel Turizo, il 20 Ozuna, il 21 Tito Nives, il 23 Jowell & Randy.