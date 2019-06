Estate ricca di novità con le anteprime di Francoforte di Corrado Canali

L’autunno caldo dell’auto partirà con il botto al Salone di Francoforte (12-22 settembre) con molte novità che in questi giorni appaiono in anteprima. La Iaa, Internationale Automobil-Ausstellung, una delle rassegne dell’auto più titolate al mondo, soprattutto perché è da sempre la vetrina privilegiata delle Case made in Germany. Pur con qualche assenza di troppo negli ultimi anni non sono stati molti i costruttori ad aver rinunciato a cuor leggero alla loro presenza a Francoforte anzi alcuni non vedevano l’ora di ritornare.

È il caso di Ford che quest’anno sull’onda di una nuova famiglia di vetture che faranno cambiare “pelle” al brand americano, tornano ad esporre le loro novità in arrivo. Una su tutte, la nuova Puma, denominazione che non indica l’erede del coupé del 1997, ma un inedito suv compatto che sarà disponibile in Europa per fine dell’anno.

La Ford Puma sarà prodotta nella fabbrica rumena di Craiova ed è stata pensata per unire il design dei suv dell’Ovale Blu, ma con un piglio più sportivo. Progettata per gli utilizzatori europei, offrirà un bagagliaio da 456 litri pur mantenendo dimensioni compatte e non sostituirà l’Ecosport, ma si inserirà, infatti, nella gamma Ford come un’ulteriore proposta. Disponibile con motori a benzina e turbodiesel, la Puma come altri modelli annunciati dalla Ford per il prossimo futuro, sarà offerta con una motorizzazione elettrificata.

Sempre in tema di suv, debutteràa al Salone di Francoforte la nuova Mercedes GLB che andrà ad inserirsi nella “famiglia” della compatte della “stella” fra la GLA e la GLC quando sarà in vendita da fine anno. La nuova GLB ha un passo più lungo di 10 cm rispetto anche alla Classe B, per un totale di 2.829 mm, per offrire molto più spazio per passeggeri e bagagli. Non a caso a bordo potranno trovare posto fino a sette persone.

Ma veniamo a un altro modello che coinciderà con il ritorno al salone tedesco di un brand, Opel, assente da qualche anno alla rassegna. Il motivo è la nuova Corsa svelata al grande pubblico alla vigilia del lancio delle versioni termiche diesel e in attesa della variante a zero emissioni prevista per il 2020. È tutta un’altra Corsa quella che sbarcherà sul mercato.