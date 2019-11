Estate di San Martino in cantina

Il 9 e 10 novembre torna l'appuntamento con Cantine Aperte a San Martino. Da nord a sud dello Stivale grazie al Movimento Turismo del Vino i tantissimi appassionati potranno assaggiare eccezionalmente i vini dell'ultima vendemmia: i novelli che entrano in commercio i primi di novembre e che vanno bevuti al massimo entro primavera. Centinaia gli appuntamenti previsti tra cene con i vignaioli, passeggiate nei vigneti, corsi di cucina per i bambini, musica e mostre d'arte come quelle chi si organizzano in Abruzzo e Campania. In Calabria si potrà anche partecipare a nuovi percorsi di trekking in vigna. In Valtellina ci sarà la Wine Trail, la gara di corsa tra vigne, cantine, borghi e castelli che ruota intorno al pregiato vino Nebbiolo e i suoi caratteristici terrazzamenti. Novità di quest'anno è la creazione di una passeggiata non competitiva aperta a tutti, abbinata alla gara di 12 km e che permetterà ai partecipanti di attraversare numerose cantine.