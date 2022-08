Estate in vetta: in fuga dal caldo alla scoperta della montagna deluxe

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un tour fra Trentino e Alto Adige, dal lago di Garda a Merano, di 292 chilometri. Se fosse un'avventura estrema, una prova di resistenza – come raccontato nel precedente numero di How to Spend it – si potrebbe fare anche in bici. Secondo le indicazioni stradali, ci vorrebbero 17 ore e 30 minuti – la sfida sarebbe farlo nel minor tempo possibile. Questa volta, però, non mettiamo alla prova il nostro corpo, puntiamo piuttosto a rigenerarlo, a nutrirlo di benessere psicofisico. Il Trentino-Alto Adige, che l'edizione 2022 dell'Osservatorio Ecosistema della Bicicletta di Banca Ifis ha incoronato come regione più cicloturistica, è anche uno spazio d'arte contemporanea e una regione a cui guarda con interesse, e su cui investe, con nuove proposte, l'hôtellerie stellata.

Il prossimo 19 agosto, il compositore e artista visivo Brian Eno inaugura all'interno del Castello del Buonconsiglio e di Castel Beseno due installazioni multimediali che cambieranno per alcuni mesi i luoghi simbolo di Trento e dintorni. Audio Installation for Buonconsiglio (fino al 6 novembre) è un progetto audio site-specific di musica generativa, composta di opere integrate con il castello, che creano un flusso dinamico di suoni. I visitatori vengono così accompagnati in un percorso che, sovrapposto a quello espositivo museale, offre un'esperienza d'ascolto sinestesica unica. 77 Million Painting for Beseno, invece, avrà durata più breve (fino al 10 settembre), ma si preannuncia come un'installazione su larga scala, che userà le mura di Castel Beseno come una tela su cui animare le combinazioni visive dell'opera più celebre di Eno. Concepito come musica da guardare oltre che ascoltare, 77 Million Paintings sovrappone in ordine casuale i layer di 400 dipinti realizzati dall'artista, mentre un software genera 77 milioni di combinazioni senza mai ripetersi. Sincronizzato con le immagini in movimento, prende così vita un ecosistema sonoro irripetibile.

Una vista esterna della LOCANDA DEGLI ARTISTI a Canazei.

Alla Locanda degli Artisti, a Canazei, in un hotel che può definirsi una casa-museo vivente, l'arte non si ferma all'esposizione su parete, ma avvolge l'ospite in un'atmosfera diffusa, dove ogni stanza ha il nome di un artista (camere da 130 euro, suite da 150). La punta di diamante è la galleria Tan Art che, situata nel tobià del Settecento di fronte all'hotel, accoglie le opere di cui Sergio Rossi – proprietario, insieme alla famiglia, di entrambe le strutture – è appassionato: metafisica, pop art, pittura tipica della val di Fassa, transavanguardia. Più a sud, nella bella località di Arco di Trento, nota per le falesie di arrampicata, c'è un luogo che amalgama buon vivere, architetture del territorio e clima dal sapore mediterraneo. Monastero Arx Vivendi è un gioiello appena inaugurato, che ha completamente riletto il convento dei Servi di Maria, del 1689. Quaranta antiche celle sono state trasformate dai proprietari, Steffi e Manuel, in altrettante camere e suite (da 215 euro). Qui il comfort moderno incontra il fascino del passato.