Estée Lauder rileva Tom Ford (e Zegna lo produrrà per 30 anni)

L'incontro di due simboli della bellezza e della moda statunitense prende forma il 16 novembre, giorno in cui Estée Lauder comunica di aver rilevato per 2,8 miliardi di dollari Tom Ford. Il fondatore e direttore creativo del marchio resterà fino al 2023. Il gruppo Ermenegildo Zegna continuerà per 30 anni a produrre su licenza le collezioni moda uomo e donna, accessori, intimo, alta gioielleria, abbigliamento per bambini, prodotti tessili e di design per la casa.

