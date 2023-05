Esterházy, la dimora famosa per il trattato di Schönbrunn

Il castello di Esterházy, in stile tardo barocco, sulle rive del lago Öreg a Tata, è stato riportato al suo antico splendore nel 2020. L'interno originale del palazzo rivela l’architettura passata e rievoca i giorni in cui i membri della famiglia Esterházy percorrevano i corridoi dell’edificio. Un tempo la dimora reale ospitava importanti eventi diplomatici, tra i quali il trattato di pace di Schönbrunn firmato da Napoleone Bonaparte. Oggi accoglie la mostra interattiva intitolata “L’isola della pace”, che narra la vita quotidiana e l’importanza internazionale della famiglia. Il famoso teatro del castello fu progettato da Fellner e Helmer, lo stesso studio di architetti che progettò il teatro Víg e la Konzerthaus di Vienna, mentre Gustav Klimt dipinse l'auditorium del teatro. È interessante notare che fino al 1996 il palazzo funzionò come ospedale psichiatrico. Oggi l'edificio principale, il cortile e i giardini del palazzo possono essere utilizzati come sede di eventi di alto livello. Tra le attrazioni visitabili in zona, il luogo che conserva la storia dell'Ordine dei Camaldolesi, a Majk; il monumento Turul, che prende il nome dall'uccello simbolo nazionale dell’Ungheria e la grotta di Szelim, dove sono stati trovati resti di uomini preistorici.

