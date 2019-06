Estesa la platea antiriciclaggio Trust più trasparenti di Giovanni Negri

2' di lettura

ChigiPiù ampio il numero e la tipologia dei soggetti obbligati; maggiore trasparenza sui trust; verifica della clientela più stringente; trattamento sanzionatorio più aspro.

Lo schema di decreto legislativo con le modifiche alla disciplina antiriciclaggio, al decreto 231 del 2007, è pronto per la presentazione, già domani probabilmente, in consiglio dei ministri. Il testo recepisce la Quinta direttiva, adeguando l’ordinamento interno dopo una procedura di consultazione pubblica sul sito del Mef.

Nel dettaglio, nell’elenco di chi è tenuto a rispettare i vincoli di segnalazione rientreranno i cosiddetti wallet provider, i prestatori di servizi di portafoglio digitali (chi detiene cioè chiavi crittografiche private per conto dei clienti con l’obiettivo di procedere anche al trasferimento di moneta virtuale, bitcoin in testa), assimilandoli in questo modo ai prestatori di servizio di cambio tra valute virtuali e legali.

Vincoli estesi ancora a chi commercia in cose antiche e opere d’arte o agisce, nel medesimo campo, come intermediario, in forma, per esempio, di galleria d’arte o di casa d’asta, e, alle succursali dei broker assicurativi con sede in Paesi dell’Unione. Nel perimetro degli adempimenti poi rientreranno anche gli intermediari immobiliari per i casi di operazioni di affitto superiori a 10.000 euro.

Per quanto riguarda i trust, la proposta di modifica punta a rendere più trasparente l’utilizzo dell’istituto, escludendo la previsione dell’accesso solo riservato alla sezione del Registro delle imprese contenente le informazioni sulla titolarità effettiva e, di conseguenza, stabilendo l’accessibilità pubblica alle medesime informazioni; inoltre andrà consentito l’accesso alle informazioni sul titolare effettivo di trust e soggetti giuridici analoghi (dovrà essere un decreto del ministero della Giustizia a individuare le caratteristiche di questi ultimi), ai privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante.