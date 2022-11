Estetista cinica, la start up vale 62 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tutto è iniziato nel 2009 con l’apertura del suo centro estetico BellaVera a Milano; nel 2012 con il primo post su Facebook è nato il blog Estetistacinica.it e il successo è stato immediato; nel 2015 è stata la volta dell’e-commerce e nel 2019 ha iniziato una serie di aperture di corner shop e del suo primo monomarca. L’ultima apertura è il pop up alla Stazione Centrale di Milano. Oggi, intrecciando business online e offline conta più di 940mila follower su Instagram, oltre 414mila su Facebook e un fatturato di 62 milioni di euro.

Bresciana, classe 1974, Cristina Fogazzi, alias Estetista cinica, dopo gli studi classici, si è decisamente rimboccata le maniche e, grazie anche alla sua esperienza nel settore beauty, ha dato vita a una start up che sta crescendo attraverso la vendita di skincare e trattamenti per il corpo firmati VeraLab. Nel 2016 ha scritto a quattro mani con il dottor Motta, il libro «Guida cinica alla cellulite», edito da Mondadori, che nel 2020 è andato in ristampa registrando un boom di vendite; sempre nel 2016, ha iniziato a condurre una rubrica nel programma Detto Fatto in onda su Rai 2.

Il suo carisma le è valso il premio Macchianera 2019 e il suo talento imprenditoriale è stato attestato da Forbes Italia che l’ha inserita fra le 100 donne più influenti dell’anno. Ancora, le potenzialità della sua impresa sono state riconosciute dal premio Pambianco Le Quotabili - conferito alle imprese meritevoli di essere quotate in Borsa - per ben due anni consecutivi, nel 2020 e 2021. Appassionata di arte contemporanea, è anche un’accanita lettrice di David Foster Wallace.

«Lavorando nel mio centro estetico mi sono resa conto che le donne avevano altre esigenze - racconta Fogazzi -. Esigenze che il mercato non ricopriva nel modo ottimale, soprattutto per quanto concerne la trasparenza e la vera efficacia dei prodotti. Ho iniziato come formatrice nel settore estetico, ma ho sempre creduto in un certo tipo di metodo e soprattutto non ho mai smesso di fare ricerca. Dal primo prodotto lanciato per le mie clienti, passando successivamente all’e-commerce, non ho mai smesso di ricercare il meglio. La comunicazione chiara e le promesse mantenute dalle formulazioni, credo abbiano fatto il resto».

Il suo motto è «Studia. Sii curiosa. Abbi sempre quella giusta dose di timore per metterti in discussione». E forse è proprio questo il segreto del suo successo. «Il fatto di essere sempre stata vera e di non aver mai creato false aspettative su di me o sui prodotti che proponevo - continua l’imprenditrice -. Le donne nel mondo del beauty si trovano perennemente a confrontarsi con modelli irraggiungibili perché spesso irreali. Invece, io gli permetto di avere un paragone diretto con una donna vera, come sono io. Pregi e difetti».