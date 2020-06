Estorsioni e riciclaggio, tra arrestati ex senatore Sergio De Gregorio Sequestrate alcune società e circa 480 mila euro. Tra gli arrestati Sergio De Gregorio, giornalista e politico italiano, ex senatore del Popolo della Libertà

Sergio De Gregorio (Imagoeconomica)

C'è anche l'ex senatore Sergio De Gregorio tra gli arrestati nell'operazione della Squadra mobile di Roma su un presunto giro di estorsioni e riciclaggio. Lo si apprende da fonti di polizia.

I poliziotti della Sezione Criminalità organizzata stanno eseguendo nove provvedimenti cautelari emessi dal gip a carico di altrettante persone considerate responsabili, a vario titolo e in concorso, dei reati di estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio. È stato inoltre eseguito il decreto di sequestro preventivo delle quote sociali, dei conti correnti e del complesso aziendale dei beni parte del patrimonio aziendale di sei società e un sequestro per l'equivalente di 480mila euro.

Sergio De Gregorio (Napoli, 16 settembre 1960) è un giornalista e politico italiano, ex senatore del Popolo della Libertà.