Estrarre ossigeno dalla CO2: su Marte ci è riuscito Perseverance

3' di lettura

La missione di Perseverance, il grande rover a 6 ruote di Nasa che è su Marte dal 18 febbraio, continua a macinare record e a stupirci. Prima il successo del primo volo del piccolo elicottero Ingenuity, poi ripetuto e migliorato, e ora un'altra dimostrazione di grande tecnologia con la estrazione di 5,4 grammi di ossigeno dalla CO2, l'anidride carbonica, che costituisce oltre il 90% dell'atmosfera del pianeta.



Lo strumento usato, Moxie, è grande come un tostapane, 30 centimetri, pesa sulla Terra 17 chilogrammi e, come il piccolo elicottero drone, è arrivato su Marte a bordo del grande rover. Ora dovrà ripetere l'esperienza appena conclusa almeno altre nove volte nel prossimo anno, in condizioni meteo, di stagione e di temperature diverse, arrivando a produrre 10 grammi di ossigeno all'ora.

Loading...

Moxie lavora a temperature molto alte, sugli 800 gradi, che raggiunge in circa due ore di riscaldamento in cui stressa parecchio i materiali con cui è costruito. Assorbe il CO2 dall'atmosfera, l'anidride carbonica, lo porta a una atmosfera di pressione e poi, per elettroforesi, la scinde in ossigeno e CO, il micidiale monossido di carbonio, velenosissimo per il corpo umano.

Astronauti su Marte

Certamente il primo pensiero che viene in mente è che questo piccolo gioiello tecnologico apre la via alla possibilità di produrre ossigeno per far respirare astronauti giunti su Marte: con 5,4 grammi una persona umana può respirare dieci minuti.

Certamente importante, anche se stiamo parlando ancora di piccole quantità, ma oltre che a respirare gli astronauti dovranno anche pensare a ritornare sulla Terra, e anche in questo l'ossigeno gioca un ruolo fondamentale.