Estrima investe 5,4 milioni su Birò, il più piccolo veicolo elettrico 4 ruote

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un investimento complessivo previsto a conclusione dell’iter, per i prossimi tre anni di oltre 5,4 milioni di euro con un’agevolazione totale di oltre 2,5 milioni di euro nella forma di contributo alla spesa per attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale.

Sono questi i numeri dell’investimento che realizzerà Estrima, società italiana attiva nel settore della micromobilità elettrica, nata a Pordenone nel 2008 e quotata su Euronext Growth Milan, produttrice di Birò, il più piccolo veicolo elettrico al mondo a quattro ruote. L’investimento sarà realizzato grazie all’Accordo per l’Innovazione, lo strumento negoziale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per sostenere i grandi programmi di Ricerca e Sviluppo su filiere strategiche, come in questo caso quella della mobilità.

L’Accordo, una volta firmato, porterà all’implementazione del progetto Suleb (Smart Ultra-Low Emission Birò) che verrà finanziato con le risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile e sarà realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano.Nello sviluppo e nella presentazione del progetto, Estrima è stata supportata da Iniziativa, advisor finanziario che con questo programma porta a finanziamento il decimo Accordo per l’Innovazione e supera i 500 milioni di euro di progetti di Ricerca e Sviluppo di aziende italiane, supportati da risorse nazionali e dell'Unione Europea negli ultimi 12 anni.

Loading...

«Suleb - spiega Matteo Maestri, ceo e presidente di Estrima - rappresenta un progetto strategico per Estrima finalizzato allo sviluppo e la realizzazione della futura gamma di Birò, con sistemi di alimentazione e propulsione che ne aumentino l’efficienza, minimizzando ulteriormente le emissioni sull'intero ciclo di vita del prodotto, in linea con il Regolamento dell’Unione Europea 2019/631 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri».

A Maestri fa eco il ceo di Iniziativa Ivo Allegro che sottolinea come «Estrima è in prima linea nell’innovazione e nella mobilità sostenibile urbana. Questo progetto conferma la nostra vocazione ad accompagnare in modo personalizzato lo sviluppo di innovazioni delle imprese ad alimentare in modo tangibile il vantaggio competitivo dei nostri clienti. Essere advisor del progetto Suleb è per noi un importante riconoscimento della qualità delle attività e dei servizi che eroghiamo a supporto dello sviluppo e della transizione ecologica e digitale delle imprese coerentemente al nuovo paradigma 5.0 su cui ormai lavoriamo da qualche anno. Nell’ambito del progetto Suleb accompagneremo Estrima nel project management, nel reporting finanziario e nella valorizzazione sul mercato dei risultati del progetto per garantire il successo nell'implementazione delle attività ma anche la propagazione nel medio-lungo termine dei risultati raggiunti dal partenariato».

Nella realizzazione del progetto è previsto l’impiego di tecnologie, materiali e architetture funzionali all’alleggerimento del veicolo mantenendone gli elevati standard di sicurezza, elemento critico sui microveicoli, e lo sviluppo di soluzioni ottimizzate per la mobilità urbana; nuovi sistemi, componenti meccanici, elettrici, elettronici e software per la gestione delle funzioni principali, il lighting, la dinamica laterale e longitudinale del veicolo. Infine, con il contributo del Politecnico di Milano, saranno studiati nuovi componenti meccanici, elettrici, elettronici e software per sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), di connettività del veicolo (V2V e V2I), gestione di dati, interazione uomo veicolo (HMI), infotainment e di ricarica delle batterie.