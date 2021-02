Il simbolo dell'infinito: un'opera da guardare, ascoltare e sentire sulla pelle La collaborazione di due artisti, il giapponese Nobuhiro Nakanishi e il compositore britannico Max Richter nel segno del platino, per La Prairie. di Caterina Maconi

La collaborazione di due artisti, il giapponese Nobuhiro Nakanishi e il compositore britannico Max Richter nel segno del platino, per La Prairie.

Una delle spiegazioni più diffuse riguardo alla scelta della lemniscata come simbolo dell'infinito, è legata al fatto che il doppio occhiello può essere percorso senza fine. Per questo - parrebbe - è stato designato per esprimere uno dei concetti che filosoficamente, ma anche matematicamente, affascina i più da millenni. Qui la gestualità è tutto. La mano ricalca le linee lievi e poi subito le curve dolci, e così si ritorna sempre al punto iniziale, ma poi: quale era il punto iniziale? Il gesto prosegue, senza più interrogarsene.

L'artista giapponese Nobuhiro Nakanishi ha utilizzato la tecnica del disegno a righe - un antico approccio orientale al disegno a mano, che consiste in innumerevoli linee verticali tracciate liberamente per riprodurre un soggetto - per raccontare la montagna. Nell'opera Eternal Circle ha pensato di portare le Alpi svizzere in 60 disegni creati alternando linee orizzontali e spazi vuoti. Se accostate, le illustrazioni raggiungono la circonferenza di 24 metri, un metro per ogni ora del giorno. Installate in un ciclo infinito, propongono una rappresentazione continua di passato, presente e futuro in cui l'ultimo disegno della sequenza si collega al primo. Un tutt'uno eterno.

Nobuhiro Nakanishi durante il processo creativo.

È il tempo sospeso, quello che viene celebrato. Sospeso perché in cima a un monte le città, la vita, compaiono laggiù, in basso, e quando si fa un giro su se stessi per ammirare il panorama, non si vede che una corona di vette che si stagliano, distanti, eteree, ma salde, proprio in virtù dei secoli che le hanno viste formarsi.

L'opera di Nakanishi è parte di un progetto più ampio, che vede protagonista anche il compositore britannico Max Richter. L'idea che li ha fatti incontrare è stata quella di esplorare la nozione di tempo che ritorna. E così Eternal Circle è stato digitalizzato per creare un video accompagnato da Platinum, il brano composto e registrato da Richter, in un'opera che può essere ascoltata e guardata online come parte dell'Art Basel Online Viewing Rooms di Miami Beach.

Il compositore Max Richter.

Platinum richiama ovviamente uno dei metalli più preziosi. Malleabile, duttile, resistente, ha qualità ottimali che lo hanno reso materia d'elezione per il mondo della gioielleria. E che lo collocano in una dimensione, ancora una volta, di eternità.