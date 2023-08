Etf sul Bitcoin, Ophelia Snyder: «Il percorso non sarà breve ma ho fiducia»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Sappiamo che, dato l’attuale contesto normativo negli Stati Uniti, il percorso verso un Etf Bitcoin spot potrebbe non essere breve, ma siamo fiduciosi». Per Ophelia Snyder, presidente di 21Shares, la casa di investimento che il 23 aprile scorso ha presentato la richiesta alla Sec per l’approvazione del primo Etf sul prezzo spot di Bitcoin, il rinvio non è un motivo di preoccupazione.

Perché nei prossimi mesi la Sec potrebbe “cedere”, a differenza degli anni passati in cui ha sempre bocciato questo...