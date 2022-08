Ethereum, dal 6 settembre conto alla rovescia. Così cambia la blockchain

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alla fine, seppure i tanti rinvii nel passato devono indurre a cautela, una data per il “mitico” Merge di Ethereum è arrivata. In realtà non si tratta della definizione precisa del giorno in cui si avrà il cambiamento tecnologico tanto atteso nella blockchain degli “smart contract”. Piuttosto, come ha riportato Coindesk, è stata fornita l’indicazione che il 6 settembre prossimo sarà attivato il Bellatrix upgrade su Beacon chain. Vale a dire, senza entrare in tecnicismi per addetti ai lavori, partirà...