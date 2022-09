Ethereum, merge riuscito. La criptovaluta cambia pelle. Con “cedole” fino al 10% diventa un bond high yield?

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

3...2....1....0. Il conto alla rovescia è terminato alle 8.45 del 15 settembre (ora italiana). In quel momento la blockchain di Ethereum ha cambiato pelle: il meccanismo di validazione delle transazioni non è più quello basato sul “proof of work” (lo stesso di Bitcoin) ma sul “proof of stake”. Gli investitori che si aspettavano un “pump” o un “dump” del prezzo del token Ether sono stati smentiti perché la reazione del mercato a caldo è stata fredda (-0,7% a 1.620 dollari). Il fatto che sia stato ...