Ethereum (o ether?) vola sulle ali di DeFi e Nft. Ma la concorrenza morde

4' di lettura

Tutti parlano di Ethereum. In realtà la valuta è ether (Eth), mentre Ethereum è la blockchain su cui si gestiscono le transazioni.



Questo non cambia le cose. Se bitcoin è la prima valuta digitale decentralizzata, assimilabile all'oro digitale, ether rappresenta la prima forma di moneta programmabile: di fatto è una piattaforma che permette a sviluppatori di programmare un asset digitale come se fosse un software. Diventata la seconda criptovaluta per capitalizzazione, si trova ora ad affrontare...