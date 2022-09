Ethereum: poche ore al cambio di “motore”. Così la criptovaluta diventerà Esg

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Si noti che, in futuro, è probabile che Ethereum passerà a un modello proof of stake». Lo scriveva il co-fondatore Vitalik Buterin nel 2013, nel whitepaper che illustrava il progetto della criptovaluta, difatti poi nata nel 2015. Bene, quel momento sta per arrivare. Perché domani mattina è previsto il “merge”, la fusione della vecchia blockchain di Ethereum, dove le transazioni sono validate attraverso il meccanismo “proof of work” (pow), con quella nuova, basata appunto su “proof of stake” (pos...