Etica e lavoro – Integrazione possibile

L'Italia attraversa una crisi senza uguali sui temi del lavoro, in cui sono nate, e in certi casi consolidate, più tendenze. Da un lato, abbiamo assistito a fenomeni come le grandi dimissioni, il ritorno ad una centralità della persona. Dall'altro, il dibattito pubblico e istituzionale si è concentrato sui temi della flessibilità e del sostegno al reddito, spesso visto in antitesi alle cosiddette politiche attive. Studi e analisi sugli elementi che rendono un impiego un “buon lavoro” e casi da prima pagina su sfruttamento, ricatto e impoverimento dei lavoratori si sono alternati nel dibattito e sui giornali, favorendo una articolata riflessione. L'elemento valoriale fa da sfondo.

È evidente dunque che, sempre di più, aziende e imprenditori debbano porsi domande sull'impatto etico delle proprie scelte imprenditoriali su dipendenti e più in generale sulla società.

Avere oltre 16 mila dipendenti in tutta Italia e contribuire alla vita di altre migliaia di famiglie grazie all'indotto ci spinge a prendere parte a tale riflessione con convinzione.Quotidianamente.

Se si è cooperativa, l'imperativo è ancor più categorico. Per un'impresa cooperativa come Coop Alleanza 3.0 perseguire comportamenti etici nel proprio operato è parte del proprio DNA. Il movimento cooperativo infatti si fonda sulla centralità della persona, sul rispetto dei diritti e dei doveri, su alti standard di moralità nel proprio comportamento quotidiano.Ma come si traducono nella pratica, in un contesto altamente competitivo e votato al profitto, questi valori? È possibile creare un bilanciamento, un sano equilibrio tra le parti, legittime e caratterizzanti della vita di un'impresa? Come si fa a misurare il ritorno economico di scelte etiche e strategie di gestione del personale che guardano alla persona se si parla di lavoro e produttività?

Recenti dati Inapp, ottenuti utilizzando i risultati della V indagine sulla qualità del lavoro in Italia su un campione di 15.000 occupati, possono offrire una chiave di lettura al riguardo perché cercano di far luce sulla cosiddetta “qualità del lavoro”, utilizzando cinque aspetti (economico, ergonomico, della complessità, dell'autonomia e del controllo). Dimensioni misurabili, appunto.