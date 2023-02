Etichettatrici, Sidel rileva la mantovana Makro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sidel amplia la propria offerta nel settore delle etichettatrici e rafforza la propria presenza in segmenti di mercato strategici. Makro Labelling mantiene la propria autonomia ed entra a far parte di un gruppo internazionale che le permetterà di intraprendere una nuova fase di sviluppo e crescita. Il Gruppo Sidel, tra i leader globali nella fornitura di macchine, linee complete e servizi per confezionare bibite, alimenti e prodotti per la cura della casa e della persona, ha annunciato oggi l'acquisizione di Makro Labelling , società mantovana con sede a Goito che opera nel settore delle etichettatrici componibili.

A seguito dell'acquisizione Makro manterrà la piena autonomia, sede operativa, management, struttura e i canali di vendita.

«Grazie all'acquisizione di Makro, che ha costruito il suo successo grazie all'esperienza trentennale dei suoi fondatori, all'innovazione, all'efficace rete di vendita, a un servizio tempestivo e all’agilità operativa, - spiega il presidente e Ceo di Sidel Monica Gimre - Sidel persegue i propri obiettivi di crescita nel settore delle etichettatrici e in mercati dinamici quali quelli del vino, dei distillati, degli alimentari, della casa, e della cura della persona. Saremo in grado di presentarci al mercato con una gamma completa di prodotti e tecnologie.

«L’unione con Sidel - aggiunge Simone Marcantoni, Direttore Generale di Makro Labelling - è un’opportunità di ulteriore sviluppo e crescita. Dopo l’acquisizione, Makro manterrà la propria piena autonomia come unità all'interno del Gruppo Sidel, con l'attuale sede operativa, organizzazione e canali di vendita. Allo stesso tempo saremo in grado di sfruttare e sviluppare interessanti sinergie, di scambiare le migliori pratiche e di offrire un’esperienza ancora più ricca ai nostri dipendenti e, di conseguenza, ai nostri clienti».

Sidel è presente a Mantova da oltre vent'anni con un proprio sito produttivo prevalentemente dedicato allo sviluppo e produzione di etichettatrici industriali che raggiungono velocità di 90.000 container per ora.