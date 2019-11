Etichette alimentari, Bollino rosso o batteria? Le due proposte a confronto di Micaela Cappellini

Sul tavolo della Commissione europea, che a primavera sarà chiamata a intervenire sulle etichette alimentari, sta per arrivare la proposta elaborata dall’Italia per l’etichettatura degli alimenti. È la proposta alternativa al sistema francesce del “nutri-score”, che assegna il bollino rosso agli alimenti troppo ricchi di zuccheri, di grassi o di sale: un sistema che penalizza cibi made in Italy conosciuti in tutto il mondo come il parmigiano reggiano, l’olio extra vergine di oliva e il crudo di Parma. Ecco le due etichette a confronto.