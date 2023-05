Etichette allarmistiche irlandesi sul vino, aumentano i Paesi contrari

Ma l’esame potrebbe approdare anche ad altri risultati come la richiesta di costituire un panel per ulteriori approfondimenti oppure con quella di un passaggio dall’assemblea generale del Wto o ancora con il coinvolgimento per un parere dell’Organizzazione mondiale della sanità.

A questo si aggiunge poi il binario che riguarda gli esposti che sono stati presentati da varie associazioni di produttori europei alla Commissione Ue per un nuovo pronunciamento sul tema. «La Commissione Ue deve fare il proprio lavoro di guardiano delle leggi europee – ha spiegato il segretario generale del Ceev (Comité Européen des Enterprises Vins), Ignacio Sanchez Recarte –. Perché finora l’Esecutivo Ue si è trincerato dietro il rispetto delle procedure per non prendere posizione. I nostri esposti invece obbligheranno i servizi giuridici di Bruxelles a valutare il provvedimento di Dublino sulla base della legislazione vigente e non su basi politiche».

Ma tra comitati e controricorsi restano nelle retrovie tematiche importanti e care in particolare ai paesi produttori di vino: «Quelle relative alle modalità di consumo – ha spiegato il presidente dell’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, Luigi Moio – di una bevanda che contiene alcol ma che è diversa da tutte le altre bevande alcoliche per i suoi profondi valori storici e culturali. Il vino viene consumato insieme ai pasti e spesso in piccoli sorsi. Condizioni che favoriscono una regolare degradazione della molecola nell’organismo. Il vino è poi un prodotto agricolo con un particolare legame con il territorio.La viticoltura è un fondamentale presidio per i territori la cui importanza sta diventando evidente a tanti in una fase di sconvolgimenti climatici. Ma, soprattutto, il vino è una bevanda che da millenni accompagna l’uomo e che in passato, poiché è composto all’85-86% da acqua, è stato da sempre utilizzato dall'uomo per idratarsi in modo sicuro in quanto la presenza di alcol, dall'11 al 14%, combinata all’acidità della bevanda, ne evita la contaminazione da parte di microrganismi letali alla salute umana e spesso presenti invece nell'acqua. Tutto questo va spiegato e raccontato. È il mondo scientifico che deve farsene carico. Speriamo solo di avere il tempo necessario per farlo».

