Etichette d'artista, per vestire bottiglie da collezione

Piccole opere d'arte, quadri, disegni originali, angoli di immagini che si spezzano e si ricompongono unendo più bottiglie. Le etichette di molti vini sono una parte sempre più importante del prodotto e contribuiscono a creare un'immagine coerente, che appaga la vista prima ancora di aprire la bottiglia. Lo sanno bene a Vinitaly, dove ogni anno viene premiato il packaging migliore nella Design Packaging Competition. L'ultima edizione ha visto trionfare il Marsala Doc Superiore riserva “Genesi” 2014, cantina Carlo Pellegrino.

Il Marsala Doc Superiore riserva “Genesi” 2014. In vendita esclusivamente all’enoteca Pellegrino Ouverture, via Battaglia delle Egadi 10, Marsala.

Non sono rari i connubi fra artisti; ad esempio, dove l'arte dello champagne millesimato incontra l'artigianalità e crea veri gioielli, come nella collezione Anemone di Perrier-Jouët. Edizione esclusiva di sei cuvée Belle Époque decorate con una preziosa opera d'arte ispirata, come l'etichetta tradizionale, al movimento Art Nouveau e realizzata da un artigiano orafo. Le tre finiture in oro 24 carati si abbinano armoniosamente a ogni champagne: oro giallo per Belle Époque, oro bianco per il Blanc de Blancs e oro rosa per il Rosé. A sottolineare l'eccezionalità di quello che si fa fatica a definire semplicemente packaging, la Collezione Anemone è disponibile unicamente in grandi formati e in quantità limitate, con al mondo solo 35 magnum e 18 jeroboam numerate disponibili.

Perrier-Jouët Collezione Anemone. La magnum di Collezione Anemone è in vendita a 3.400 euro.

Un altro bellissimo progetto a più mani di champagne e creatività è quello per Domaine de Bichéry e il suo “Désir Noir”. Da una parte la creazione un po' visionaria di un pinot nero in purezza, con uve da una sola parcella; per il momento, un'unica sperimentazione di sole 500 bottiglie. Dall'altra, la necessità di un'etichetta altrettanto speciale, complessa però da creare e far stampare per un numero di pezzi così ridotto. La soluzione, magnifica, è arrivata dagli artisti danesi Robert Larsen e Cecilie Toklum di Formgiverne.com che si sono appassionati al progetto (e al vino, indubbiamente eccellente) e hanno creato un quadro, ispirato al logo della Maison e al paesaggio delle loro vigne e colline, dipingendolo su 500 etichette bianche. Ed ecco la meraviglia di un'etichetta unica per ogni bottiglia, che però è al tempo stesso il tassello di un intero quadro.