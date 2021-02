Etichette da vino, Fedrigoni sul podio «Presto la quotazione in Borsa» di Silvia Pieraccini

Produce la carta di Hermés dall’inconfondibile color arancione, ma anche milioni di etichette per le bottiglie di vino dagli Usa alla Cina, o per le sacche di sangue da trasfusione; e produce la carta per i cataloghi d’arte, i menu dei ristoranti, le scatole di profumi e di alta pasticceria, le shopper dei grandi marchi, le carte per banconote e gli album da disegno Fabriano.

Una galassia d’applicazioni che Fedrigoni, nome storico dell’industria cartaria italiana che dal dicembre 2017 fa capo al fondo di private equity Bain Capital, ha potenziato e razionalizzato negli ultimi anni, facendo acquisizioni, lanciando nuovi prodotti, inserendo nuovi manager e dribblando la crisi scatenata dal Covid.

Ora, col piede sempre premuto sull’acceleratore, il gruppo veronese “vede” il traguardo: raggiungere entro il 2023 due miliardi di euro di fatturato e 300 milioni di margine operativo lordo (ebitda), progettando nel frattempo l’uscita del fondo d’investimento dal capitale.

«La via più probabile e più naturale per un’azienda di queste dimensioni è la quotazione in Borsa – annuncia l’amministratore delegato di Fedrigoni, Marco Nespolo – ma i tempi e la strada da imboccare dipenderanno dalle condizioni dei mercati finanziari».

Per adesso c’è da completare il percorso di crescita e di trasformazione. Si parte dai circa 1,3 miliardi di fatturato 2020, per il 74% realizzato all’estero, col 15% di margine operativo lordo adjusted, numeri che scontano il calo di produzione che nell’anno del Covid si è fatto sentire soprattutto nelle carte speciali (-15/20%) ma non nelle etichette.

La strategia ora punta proprio su questi due segmenti - etichette autoadesive da un lato, carte grafiche e packaging ad alto valore aggiunto dall’altro - mentre le carte per banconote da tempo non sono più ritenute interessanti: nel 2020 è stata ceduta Fedrigoni Brasil Papeis, che era specializzata in questo settore, e ora Nespolo conferma la volontà di vendere il business (“alle condizioni giuste”), che comprende anche elementi di sicurezza come ologrammi e fili per banconote.

Nel mondo delle etichette (pressure sensitive labels) Fedrigoni è diventato il terzo competitor al mondo grazie a due operazioni chiuse l’anno scorso: l’acquisizione della multinazionale italiana Ritrama (400 milioni di ricavi e 30 milioni di ebitda), con stabilimenti in Italia, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Cile e Cina; e quella della piccola azienda messicana Papelera Venus, 18 milioni di dollari di fatturato e un centinaio di dipendenti, strategica per allargare il mercato nel sud degli Stati Uniti e in Centro e Sud America. Nel segmento delle carte speciali invece il gruppo veneto, 21 stabilimenti produttivi nel mondo e quattromila dipendenti, è oggi primo in Europa col 25% del mercato.

«Ora vogliamo spingere sulla crescita interna e continuare a fare acquisizioni in giro per il mondo, in Europa e in America – spiega Nespolo – puntando sulle etichette, un mercato che è in crescita a livello globale, e anche sulle carte speciali. Abbiamo le risorse per farlo perché anche nell’anno del Covid abbiamo generato ottima cassa e disponiamo di più di 300 milioni di liquidità».

L’intento è moltiplicare fatturato e utile: «L’obiettivo del nostro piano di sviluppo è avvicinarci a 2 miliardi di euro di fatturato nel 2023 con 300 milioni di ebitda – spiega l’amministratore delegato -. Quando Bain Capital comprò il gruppo, il fatturato era 1 miliardo con 100 milioni di ebitda; nel 2020 abbiamo fatto 1,3 miliardi con 200 milioni di ebitda, dunque stiamo raggiungendo il traguardo nonostante i rallentamenti di ricavi legati al Covid».

La pandemia non è da sottovalutare ma l’orizzonte è sereno: «Le prospettive per le etichette autoadesive sono di crescita del 3-4% all’anno su tutti i mercati mondiali – aggiunge Nespolo – e anche le prospettive per il packaging sono ottime. Il segmento più maturo è quello delle carte grafiche».

La trasformazione del gruppo, secondo l’amministratore delegato, è ormai avanzata e ha riguardato sia l’assetto di vertice, con 30 dei 40 top manager mondiali sostituiti negli ultimi 15-18 mesi e portatori di esperienze internazionali; sia il fronte produttivo - dove Fedrigoni controlla l’intera filiera, dalla cellulosa al foglio o rotolo (eccetto nel mondo Fabriano delle carte da disegno o per uso scolastico, in cui si fa ricorso a produttori esterni) – col miglioramento dei consumi energetici, il trattamento degli scarti di lavorazione e le efficienze di processo. Ora il percorso è tracciato, fino alla Borsa.

