Etilika, crowdfunding per potenziare marketing, logistica e presenza all’estero

Sul fatto che ci possa essere spazio per tutti nell'affollato mercato del vino venduto a domicilio attraverso i canali digitali (pensiamo alle varie Vino.com, Tannico e Winedelivery, tanto per fare dei nomi), la sensazione di Trotta e Guerrini rimane positiva e per un motivo ben preciso: «Nonostante la forte crescita del 2020, siamo ancora fortemente indietro rispetto al resto dei Paesi europei a noi più vicini e in termini di penetrazione del mercato siamo ancora all'inizio, perché il settore è in continua espansione, sia in Italia che nel resto del mondo».

L'intenzione di accelerare lo sviluppo delle attività sui mercati esteri va per l'appunto in questa direzione e l'obiettivo confermato è quello di avviare nel breve termine una presenza più strutturata in cinque Paesi per poi guardare anche al di fuori dei confini europei, dove sono stati avviati i primi contatti per partnership commerciali potenzialmente molto rilevanti

Il presente di Etilika, intanto, è fatto di una precisa scelta strategica, e cioè quella di puntare sulle eccellenze italiane, con l'idea di passare dalle attuali 1.500 etichette attentamente selezionate a circa 4.000, puntando quindi più sulla qualità (e sul consolidamento di uno scontrino medio fra i più alti del settore, secondo i diretti interessati) che non sulla mera quantità. La seconda priorità si chiama invece horeca, comparto è lecito attendersi un radicale cambiamento del modello di distribuzione.

«I lockdown e i vari stop alla ristorazione – hanno osservato in proposito i responsabili dell'enoteca online romana - hanno inciso sul modello di forniture e appare evidente un tema legato alla gestione del credito nella filiera produttori-distributori-ristoratori, il cui modello ha funzionato per decenni fino a marzo 2020. Solo una piccola parte dei ristoranti, infatti, ad oggi possono garantire una rotazione costante delle bottiglie che hanno nella carta vini, e questo non consente uno schema lineare e prevedibile».

Da qui l'idea di Etilika di stringere accordi particolari con alcuni distributori per garantire ai ristoratori consegne di piccoli stock in occasione delle riaperture parziali legate al passaggio della regione di competenza in zona gialla. A tendere, concludono i due founder, sarà invece fondamentale accompagnare questi soggetti nella ripresa con forniture crescenti ed economicamente sostenibili, evitando indebitamenti o esposizioni finanziarie eccessive: “crediamo servirà un periodo di tempo piuttosto lungo per tornare alla filiera pre-Covid, e non è neanche così scontato che ciò accada”.

