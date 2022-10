Etioca Miner: il prototipo di taxi sette posti elettrico multiservizio

Migliaia di Etioca Taxi nel mondo rappresenteranno anche un nuovo canale media outdoor. Schermi Led integrati proietteranno campagne pubblicitarie e istituzionali o messaggi di servizio pubblico per i cittadini. Il nuovo canale media sarà gestito internamente dopo la recente acquisizione da parte di Etioca di Between Comunicazione, agenzia di pubbliche relazioni e pubblicità con sede a Torino, specializzata da oltre 20 anni in comunicazione d'impresa e di prodotto.

Fa parte di Etioca che Finteci, la piattaforma finanziaria che consente tra i vari servizi finanziari, il processo di mining di criptovalute. La moneta Etioca è generata da ogni km realmente percorso su strada.

Utenti Always On

Gli utenti Etioca possono essere costantemente collegati all'ecosistema tramite l'app dedicata che consente ai passeggeri di prenotare viaggi a corto e lungo raggio. Inoltre, dal lato conducenti questa informa sulle prenotazioni e consente loro di supervisionare il traffico di lavoro. Uno strumento che permette ai tassisti di concentrarsi sul proprio lavoro senza altri stress e di fare più viaggi possibili al giorno. I conducenti di Etioca, con i ricavi delle corse, dei servizi di bordo e dei pannelli pubblicitari, possono aumentare il loro giro d'affari.

Circa 90mila preordini in discussione

Entro la fine del 2024 saranno in circolazione i primi 10mila Etioca Taxi. La produzione annua nel 2025 sarà di 45mila unità e raggiungerà le 100.000 unità all’anno nel 2027 con un investimento iniziale di 400 milioni di dollari per raggiungere 1,2 miliardi di dollari nei prossimi 3 anni.

Sono in discussione 90mila pre-ordini tra Italia, Israele, Lettonia e per accelerare i tempi di produzione è in fase avanzata di negoziazione un accordo con un partner strategico italiano per l’utilizzo di un impianto produttivo.