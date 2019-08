Etiopia e la metafisica costruita Viaggio emotivo attraverso le memorie lasciate dall’occupazione italiana dell’Abissinia fra il 1935 e il 1941 di Jacopo Giliberto

A volte ho la percezione – ma forse sbaglio – ho la percezione che i luoghi posseggano un’ombra della memoria di ciò che vi avvenne.

Per questo motivo, quando sono in un luogo cerco di traguardarlo in trasparenza come se fosse un’ecografia emotiva e tento di intuirvi le impronte leggère che vi hanno lasciato le vicende umane.

Mi è successo di trovarmi a Saraievo davanti a via Berretti Verdi dove Gavrilo Prinzip ha ucciso l’arciduca Francesco Ferdinando e dato inizio alla prima guerra mondiale; ero a Bascapè dove l’aereo di Enrico Mattei esplodeva in volo, oppure a Corleto Perticara nel luogo in cui furono ammazzati Vicino Donata Maria, Cururachi Luigi e Salvo Matteo.

Adesso sono ad Addis Abeba, Etiopia, seduto su un gradino di pietra della scalinata di rappresentanza davanti alla facciata nel palazzo dell’università e museo etnografico, palazzo detto Genette Leul, o Guenetta Leul, o Nuovo Ghebbì Imperiale.

Comincio da qui il tentativo di viaggiare attraverso una diafanìa dell’Etiopia di oggi traguardando in trasparenza l’Africa Orientale Italiana degli anni ’30.

Tutte le fotografie che seguono sono state scattate da me personalmente con il telefonino; le immagini — piuttosto mediocri — non hanno alcuna pretesa estetica o documentale e hanno lo stesso valore degli appunti gettati con la matita sulle pagine ingiallite di questo quadernetto.

Tre libri da leggere per viaggiare in Etiopia

L’articolo che segue, corredato con le immagini che ho colto con il telefonino, è un diario di una ricerca sulle tracce di vita e di esperienza; tracce durevoli come la traccia della matita.

Non c’è né compiacimento né sostegno per nessuno fra coloro che vissero le storie di allora.

Non c’è il colore locale, il couleur; non posseggo il senso dell’esotico, di cui mi è negato assaporare il brivido.

Non è una guida di viaggio, né un reportage.