Etiopia, rilasciato cooperante italiano

È stato rilasciato Alberto Livoni, l’operatore umanitario emiliano detenuto da sabato 6 novembre in un commissariato di Addis Abeba in attesa di conferma sulla liceità di un suo versamento di denaro destinato a profughi.

Lo ha confermato la ong di cui è coordinatore per l’Etiopia, il ’Vis’ (’Volontariato internazionale per lo sviluppo’). «Finalmente siamo lieti di comunicare il rilascio del nostro collega Alberto Livoni, trattenuto in stato di fermo in Etiopia negli scorsi giorni», ha scritto il Vis sul proprio sito.