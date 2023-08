Etna in eruzione, chiuso l’aeroporto di Catania

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’aeroporto di Catania è attualmente chiuso a causa dell’attività eruttiva dell’Etna. La Sac, società che gestisce lo scalo, ha annunciato lo stop alle attività sul proprio sito, inizialmente fino alle 13, poi spostando il termine alle 20 di oggi. Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti. “Si pregano i gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea - si legge in una nota della società -. Per informazioni sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’Aeroporto www.aeroporto.catania.it”. Molti passeggeri segnalano che il sito internet dello scalo catanese non funziona e non dà le indicazioni necessarie per potere verificare se il volo verrà riprogrammato o cancellato.

Fontane di lava sul cratere

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza ha osservato che l’attività di fontana di lava del Cratere di Sud Est nel corso della notte ha prodotto una nube vulcanica che si è dispersa in direzione Sud, producendo una ricaduta di cenere nel settore meridionale del vulcano e oltre. L’attività di fontana di lava è cessata a partire dalle 4.20 circa (ora locale) e in seguito il Cratere di Sud Est è stato interessato da una debole emissione di cenere che a partire dalle 6.50 (ora locale) circa è diventata discontinua e confinata nell’area sommitale del vulcano. Il trabocco lavico che ha coinvolto il fianco sud-occidentale del Cratere di Sud Est è in raffreddamento non essendo più alimentato.

Nel corso della notte l’attività sismica ed infrasonica si sono ulteriormente intensificate e dopo avere raggiunto i valori massimi intorno all’1:20, a partire dalle 2:50 hanno mostrato un trend in rapido decremento. Dalle 3:20 l’ampiezza media del tremore vulcanico si è attestata nel livello medio ed ha raggiunto valori confrontabili a quelli pre-eruttivi intorno alle 3:30. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato in corrispondenza del Cratere di Sud-Est, ad una quota di circa 2.700 metri sopra il livello del mare.

L’attività infrasonica, che durante la notte ha seguito lo stesso andamento temporale del tremore vulcanico, ora risulta essere parecchio modesta; i transienti infrasonici registrati, tutti di bassa energia, sono adesso localizzati al cratere Bocca Nuova. I segnali delle reti di deformazioni hanno indicato variazioni a partire dalle 21:00. La stazione dilatometrica di Druv ha evidenziato una decompressione a partire dalle 21 fino alle 3:20 di stamattina. Le stazioni clinometriche hanno mostrato variazioni inferiori a un microradiante.