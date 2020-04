Etna in eruzione, colonna di fumo alta 5 km. Scossa da 3,5-4 gradi nel Pavese Il fenomeno eruttivo si è attenuato, mentre non si registrano danni per la scossa avvenuta in provincia di Pavia. In mattinata terremoto da 3,2 anche in Calabria

Le spettacolari immagini notturne dell'Etna in eruzione

In mattinata si è registrata sull’Etna una nuova fase eruttiva con l'emissione di una colata lavica sommitale. L'attività di fontana di lava si

è gradualmente attenuata fino a cessare. L’emissione di cenere aveva generato un pennacchio che si è innalzato fino a circa 5 chilometri di altezza dai crateri, spinto verso i quadranti orientali del vulcano dai venti dominanti

È l'aggiornamento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo (Ingv-Oe) di Catania sulla nuova fase eruttiva dell'Etna, che registra una regressione energica dei fenomeni che sono

confinati tutti nella zona sommitale del vulcano.



L'attività eruttiva del 19 aprile, ricostruiscono i vulcanologi dell'Ingv-Oe di Catania, è iniziata intorno alle 06:30 con l'avvio di una attività stromboliana al “cono della sella” del Nuovo Cratere di Sud-Est ed ha partire dalle 07:15 si è gradualmente evoluto in una fontana di lava.

L'attività ha generato l'emissione di un pennacchio di cenere che nelle fasi iniziali era piuttosto blanda e poi è progressivamente aumentata di intensità a partire dalle 08:45 circa.

Scossa da 3,5-4 gradi in provincia di Pavia

Non si segnalano danni a persone o cose per la scossa di terremoto da 3,5-4 gradi avvertita oggi alle 11.53 nell'Oltrepò pavese, al confine con la provincia di Piacenza. La scossa è stata sentita anche a Pavia, soprattutto ai piani più alti dei condomini, e anche in alcune zone della provincia di Milano e ha creato qualche preoccupazione e qualche ironia sui social.