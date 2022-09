Etro punta al raddoppio dei ricavi in cinque anni grazie a estero e digitale

I punti chiave L’azienda punta a crescere in Usa, Medio Oriente e Cina

Gli obiettivi sono ambiziosi: raddoppio del fatturato 2021 in cinque anni; incremento della quota di vendite digitali, che, nel medesimo arco di tempo, dovrebbe arrivare ad assorbire il 20-30% dei ricavi. E, soprattutto, la trasformazione di una storica maison italiana in un marchio lifestyle globale che guarda a un pubblico under 4o. Etro, fondata a Milano nel 1968, ha cominciato questo percorso a fine 2021 dopo che il fondo L Catterton, nel luglio dello stesso anno, ha rilevato il 60% della società per una cifra mai ufficializzata, ma che la stampa internazionale ha stimato in circa 500 milioni di euro. Il 40% è rimasto alla famiglia Etro.

Cambio di passo

Alla guida, Fabrizio Cardinali, manager con una lunga esperienza nel mondo del lusso, che ha assunto la carica di ceo a ottobre 2021. «Stiamo lavorando per dare alla maison un respiro nuovo rispetto a quello che ha avuto negli ultimi 10-15 anni, un periodo in cui ha navigato a velocità diversa rispetto ad altri brand del lusso - spiega il ceo - sia in termini di internazionalità sia di pubblico, che continua ad essere sempre più esigente». Attualmente l’azienda sta recuperando i livelli pre Covid - «i ricavi 2021 sono saliti del 25% sul 2020 e nei primi sei mesi del 2022 abbiamo registrato un +18%», conferma Cardinali - ed è in corso un cambio di passo su più fonti, a partire dallo stile: a giugno la direzione creativa del brand è stata affidata a Marco De Vincenzo. Il designer messinese, cresciuto professionalmente nella maison Fendi, si occupa della creatività del marchio a 360 gradi: dalle collezioni donna, che oggi pesano per il 65% sui ricavi, e uomo, in forte crescita, agli accessori e alla linea home (prodotta e distribuita da Jumbo group). In fase di discussione ci sono anche due importanti licenze: profumi e occhiali.

Nuovo direttore creativo

La prima collezione disegnata da De Vincenzo, che ha già messo a punto anche le precollezioni uomo e donna P-E 23, verrà presentata alla Milano fashion week il prossimo 23 settembre: «Un debutto importante - dice Cardinali - durante il quale lanceremo anche un prodotto realizzato con la tecnica dell’upcycling che sarà in vendita immediatamente».

Digitale e retail

Il see now buy now strizza indubbiamente l’occhio ai consumatori digitali, bacino cui l’azienda guarda con grande interesse e che ha “stuzzicato” di recente anche con la partecipazione alla Metaverse fashion week su Decentraland: «Il canale digitale, negli anni passati, è stato approcciato ma non sviluppato. È gestito internamente e continuerà ad esserlo: accelereremo per far crescere la quota di acquisti online e per arrivare alla fine del 2023 con una piena integrazione omnicanale della rete di vendita», dice il ceo. A suggellare l’intreccio tra rete di vendita virtuale e fisica sarà il lancio di una nuova veste sia per il sito sia per i negozi, prevista in entrambi i casi nel 2023.

Focus Cina, Usa e Medio Oriente

L’espansione retail su scala internazionale è tra gli obiettivi del nuovo corso: «Ad oggi l’export assorbe circa l’80% del fatturato, con Giappone ed Europa tra i mercati esteri principali - dice il ceo -.Tra i nostri obiettivi, però, c’è il rafforzamento della presenza in Asia e in particolare in Cina. Lì, al momento, abbiamo solo sette negozi a gestione diretta: ne apriremo altri e sigleremo un accordo con un partner locale. Poi il focus è su «Usa e Medio Oriente, dove stiamo per sottoscrivere una joint venture».