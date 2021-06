Etsy conquista Depop: l’app italiana al big Usa per 1,625 miliardi di dollari

3' di lettura

A volte i sogni si avverano. Ieri è successo a Simon Beckerman, l'ideatore della fashion marketplace app Depop. La startup, nata 10 anni fa nell’incubatore italiano H-Farm, è stata acquistata dall’americana Etsy per 1,625 miliardi di dollari, divenendo il secondo unicorno nella storia delle startup nate in Italia dopo Yoox.

Depop, che negli anni ha ricevuto investimenti per 100 milioni nella sua storia da General Atlantic, Balderton, HV Holtzbrinck Ventures, Creandum, Lumar, Octopus Venture oltre che da Renzo Rosso e Luca Marzotto, ha oggi sede a Londra e entrando a far parte della scuderia dei marchi Etsy conserverà lì il suo head quarter e continuerà ad essere guidata dal management attuale, che ha portato lo scorso anno la società a una crescita del 100% sia in termini di vendite lorde sia in termini di ricavi. Nel 2020 Depop ha registrato le vendite lorde di merci per circa 650 milioni di dollari, mentre i ricavi sono stati pari a 70 milioni.

Loading...

«Quest’estate segna esattamente dieci anni dalla fondazione di Depop, e sono lieto di celebrare questo anniversario con l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo. Ciò che offre Depop - un facile accesso alla moda unica e una vivace comunità creativa - è davvero distintivo. Riguarda il potere della vera connessione umana. E sono le persone stesse che rendono l’essere parte del business un’esperienza così bella. Sono così orgoglioso della nostra community e del nostro team e non vedo l’ora di vedere cosa porterà il prossimo decennio» ha commentato Beckerman, mentre la ceo Maria Raga ha osservato: «Ora faremo un entusiasmante balzo in avanti come parte della famiglia Etsy, beneficiando dell’esperienza di Josh e del suo team e delle risorse di un’azienda molto più grande, i cui valori sono in linea con i nostri».

La piattaforma oggi conta 30 milioni di utenti in più di 150 Paesi, dove ogni mezzo secondo viene caricato un prodotto e ogni 3 secondi viene venduto un capo di moda. Nel 2020 Depop ha contato transizioni per 1 miliardo di articoli. Dal canto suo il gruppo Etsy, quotato al Nasdaq, ha scelto di investire nella ex startup italiana perché vuole puntare sulla generazione Z, come ha spiegato il ceo Josh Silverman: «Depop è un mercato vivace e bilaterale con una comunità appassionata, un’offerta altamente differenziata di articoli unici, e riteniamo che un potenziale significativo per un’ulteriore scalabilità. Il team dirigenziale di livello mondiale e i dipendenti di Depop hanno svolto un lavoro fantastico nutrendo questa comunità e guidando una crescita organica e autentica in un modo che si sposa bene con il dna di Etsy».

Il ruolo di H-Farm