Ett si espande in Italia con due acquisizioni

2' di lettura

Ett, industria digitale genovese (del gruppo Scai), specializzata in innovazione tecnologica e guidata da Giovanni Verreschi, allarga la propria presenza in Italia. La società ha infatti acquisito i pacchetti di maggioranza (90%) di Meta, azienda specializzata in tecnologia per l’innovazione nella cultura, e (70%) di Corepixx, realtà che opera nel campo delle interactive experiences.

Due acquisti che si inseriscono armonicamente nel business di Ett che, tra l’altro, svolge il ruolo di general contractor nella consegna, chiavi in mano, di sistemi informativi complessi e impianti comunicativi esperienziali, ad esempio per i musei che associano un’offerta culturale tradizionale e percorsi virtuali.

Loading...

Ricavi in crescita

Le due imprese acquisite da Ett, che conta ricavi per circa 22 milioni, previsti in salita a 27 per il 2021, grazie anche a quest’operazione, hanno espresso, nel 2020, un fatturato complessivo di oltre 5 milioni di euro, con un Ebitda medio del 10%.

Il nuovo assetto azionario e organizzativo, spiegano presso Ett, consente all’azienda attiva in più comparti, tra cui quelli di cultura, turismo, comunicazione, marketing e smart city (con la pubblica amministrazione), «di verticalizzare il proprio know-how».

Acquisizioni mirate

Grazie a Meta, infatti, il gruppo con quartier generale nel capoluogo ligure «potrà fare ingresso secondo logiche industriali – spiegano sempre all’azienda - nel mondo delle soluzioni digitali, sviluppate per la valorizzazione dei contenuti applicati ai beni culturali e all’editoria scolastica; mentre con Corepixx sarà in grado di affrontare il retail che, in maniera sempre più diffusa, fa leva su allestimenti multimediali espositivi per gli obiettivi di marketing».