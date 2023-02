Ettore Bilotta, il designer degli equipaggi: presentata la nuova collezione per Kuwait Airlines

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Ci si può “specializzare” nel pret-a-porter degli equipaggi? Guardando il caso di Ettore Bilotta sembrerebbe di sì. Con una carriera iniziata nell’atelier di Lancetti e in quello di Raffaella Curiel, il designer romano, ma basato a Milano, da circa 20 anni realizza le divise indossate dalle crew delle compagnie aeree di tutto il mondo. Il più recente progetto è quello per Kuwait Airlines, una nuova collezione che sarà indossata dal personale di bordo a partire dal prossimo maggio. In precedenza, Bilotta aveva disegnato uniformi per Etihad, Alitalia e Turkish Airlines.

Contemporaneità, eleganza, ma anche linee pratiche e tessuti confortevoli da usare sono i tratti che caratterizzano le collezioni di bordo. In questa collezione Bilotta si è ispirato anche agli anni 50, il decennio che ha visto nascere Kuwait Airways. La scelta cromatica alterna il blu navy, omaggio al colore della compagnia, al beige, che invece evoca la sabbia del deserto. Tratto caratteristico è l'uso del tessuto jacquard, che identifica la compagnia aerea, con un disegno che ricorda il diamante. I tessuti sono realizzati con una composizione in maggioranza di lana, fibra naturale che garantisce, oltre al confort, anche un'elevata sicurezza grazie alla sua bassa infiammabilità.

Loading...

Bilotta ha elaborato un total look completo di borse, guanti, foulard, cappello e cinture, per celebrare anche il 70esimo anno di Kuwait Airways, compagnia al centro di un importante piano di rilancio.