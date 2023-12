EUR spa, ricavi su del 30% nel 2023

Congressi internazionali

«Il 2023 – precisa – è anche l’anno che ha visto il maggior numero di congressi internazionali ospitati nella Nuvola. In crescita anche gli eventi aziendali: ci hanno scelto Poste, Amazon Web Service e Toyota, solo per citarne alcuni. Roma con la Nuvola compete ora con le principali destinazioni congressuali europee per grandi eventi come La conferenza antartica del 2025 e il World Water Forum del 2027.

Riqualificazioni

In parallelo, con le risorse del piano industriale, «è stato già completato oltre il 70% dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza degli immobili. Abbiamo affidato – anticipa la ad - lo scorso mese, ad esito di un beauty contest, l’attività di supporto alla progettazione ad uno studio tra i più importanti a livello internazionale, lo Studio Alvisi Kirimoto, che ci supporterà per rendere più attraente sul mercato lo storico Palazzo dei Congressi. Si tratta della prima riqualificazione totale dal 1953. Mentre, per la Nuvola, a febbraio entrerà in funzione l’impianto fotovoltaico».

Giubileo e fondi Pnrr

Ci sono poi i progetti legati al Giubileo e ai bandi Pnrr di cui EUR spa è stazione appaltante: «Abbiamo chiuso - spiega Cossellu - la fase di progettazione preliminare per “sport e disabilità”, che riguarda l’implementazione delle infrastrutture per gli sport inclusivi, e per il progetto “del consolidamento dei materiali lapidei della torre” del Palazzo dei Congressi. Siamo in fase finale di progettazione per il restauro analogico e digitale dell’archivio storico fotografico dell’E42. È in fase avanzata – aggiunge – il progetto del restauro e la valorizzazione del Museo della Civiltà Romana, a cura della Sovrintendenza capitolina, per un valore di quasi 21 milioni, che valorizzerà il polo museale presente all’Eur, che conta già il Planetario e il Museo delle Civiltà».

Acquario e l’ex Velodromo

Infine, EUR spa è al lavoro risolvere anche la questione della riqualificazione dell’ex Velodromo e dell’apertura del nuovo Acquario di Roma, delle quali si parla ormai da quasi 17 anni. «Per quanto riguarda l’Acquario – precisa Cossellu - ricordiamo che EUR spa è unicamente proprietaria dei terreni dati in concessione. La novità degli ultimi mesi è che il concessionario Mare Nostrum sta formalizzando l’uscita dell’attuale gestore dell’Acquario e parallelamente si sta lavorando sull’ingresso di un nuovo gestore. Questo fatto, insieme all’ingresso di un fondo interessato a subentrare a Mare Nostrum nella proprietà, potrebbe finalmente risolvere lo stallo. Per il Velodromo – conclude - stiamo continuando ad affrontare le complessità urbanistiche. In particolare stiamo dialogando con la Regione Lazio per poter effettuare dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell’area».