Eurallumina e le tappe forzate per la riaccensione dell’impianto

L’occupazione

Il piano occupazione dello stabilimento che oggi garantisce impiego a 230 dipendenti (130 in servizio e un centinaio in cassa integrazione), prevede l’inserimento al lavoro di 363 persone dirette e un indotto composto da appaltatori e subappaltatori di 1.500 addetti. Prevista inoltre la movimentazione di 4 milioni di carichi nell’area portuale di Portovesme. Una delle novità che riguarda il progetto è anche la riduzione delle emissioni del 31 per cento grazie all’utilizzo del gas al posto dell’olio combustibile.

La decarbonizzazione

«Il nuovo progetto tiene conto anche di tutti i cambiamenti legati alla decarbonizzazione. – prosegue il sindacalista –. Ora speriamo che i tempi siano rispettati. Perché è bene ricordare che questi anni, per tenere lo stabilimento fermo in attesa di riavvio l’azienda ha speso più di 200 milioni di euro. Sedici all’anno per il primo triennio, poi 20 milioni all’anno».

231 milioni in 12 anni

Nello specifico, dal 2009 il gruppo, ha speso per il mantenimento del complesso 231 milioni di euro. Situazione che il management della Rusal (l’azienda russa dal 2007 ha investito 52 milioni di euro in Eurallumina) ha illustrato recentemente anche nel corso di un incontro con il ministro Giancarlo Giorgetti, in cui sono state chieste garanzie dal Governo per l’attuazione del piano di gassificazione e soprattutto, alla luce del progetto che prevede la realizzazione dell’infrastruttura per la ricezione, stoccaggio e rigassificazione e consegna del gas alla raffineria, garanzie che il gas come combustibile per le centrali elettriche non venga vietato come avvenuto per il carbone.

Le scadenze

Per il 5 ottobre è stata convocata la Conferenza dei servizi sul Paur. La procedura dovrebbe completarsi entro la fine di novembre. Data ultima per consentire l'avvio degli interventi entro il 2022. «C’è il rischio che se non si rispetta il cronoprogramma – conclude Garau – l’intero progetto possa saltare. Una possibilità che non possiamo in alcun modo permettere». Inoltre deve essere convocato l’incontro al Mise per la firma del nuovo addendum al Memorandum of Understanding.