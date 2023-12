Eurallumina, al Ministero del Made in Italy fumata nera sul piano di rilancio

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’incontro al Ministero delle imprese e del Made in Italy per affrontare la vertenza Eurallumina di Portovesme termina con un altro rinvio e per il piano di rilancio da 300 milioni sarà necessario aspettare il 31 gennaio. Il vertice convocato per fare il punto e procedere con gli atti necessari alla firma dell’addendum al Memorandum, ossia il protocollo indispensabile per far partire il piano di rilancio da 300 milioni della raffineria di bauxite che, sino al 2009 e sotto il controllo della Russa Rusal, produceva allumina, si è concluso con un aggiornamento alla fine di gennaio.

In quella sede dovranno essere quindi affrontati i temi che riguardano i progetti per il futuro: addendum all’accordo di programma, energia e messa in sicurezza per i lavoratori.

Troppi ritardi

Per i rappresentanti sindacali che hanno seguito la riunione «è stata l’occasione per certificare i ritardi». «Ci aspettavamo di più e meglio sull’iter che riguarda l’ addendum - fanno sapere in una nota i sindacati territoriali -. È evidente che il lavoro di condivisione e approfondimento tecnico palesa ritardi importanti». A sentire i sindacati i prossimi giorni dovranno essere quelli decisivi per la definizione degli aspetti normativi che riguarderanno sia la messa in sicurezza dei lavoratori, sia l’approvvigionamento energetico.

Una questione di energia

Nodo centrale dell’intero progetto di rilancio, che vede Rusal partecipare con un investimento di circa 300 milioni di euro, è quello relativo all’approvvigionamento del metano perché si stima, con la raffineria in marcia, un consumo di 365 milioni di tonnellate di gas l’anno. Quello che viene definito dagli addetti ai lavori «il maggior consumatore dell’isola». Al momento, saltato il progetto per la realizzazione dell Fsru a Portovesme, si punta su Porto Torres, i depositi costieri e la dorsale.

Necessarie azioni immediate

Per le organizzazioni sindacali è necessario ora mettere in campo azioni che «possano far sì che si velocizzi il percorso avviato nel 2009». «La riunione di oggi è servita a prendere atto dei ritardi - dice Francesco Garau, segretario della Filctem regionale -: a oggi non si conoscono i tempi di firma dell’addendum ciò significa che in questi mesi dalla chiusura della Paur non hanno fatto nulla». Non solo: «Per la Cigs 2024 si aspettano i tempi di approvazione della manovra di bilancio nazionale - aggiunge - mentre sulla metanizzazione il presidente della Regione Solinas dice che entro Natale il Mase darà la bozza di provvedimento che dovrà essere approvato dal governo. Questo significa che da una parte se non c’è il piano di metanizzazione l’Eurallumina non ha certezza di riapertura e dall’altra se l’Eurallumina non riapre viene a mancare il maggior consumatore di Metano della regione».