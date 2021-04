Eureka, il macinacaffè che esporta il 95% della produzione

3' di lettura

I suoi primi 100 anni li ha festeggiati con il botto: infatti, nel 2020 Eureka è diventata la prima azienda dei macinacaffè macina-dosatori professionali, in Italia e nel mondo, per dimensioni e capacità produttive. Un bel traguardo che corona una manciata di anni rivoluzionari, in cui da piccola impresa artigianale e familiare fiorentina (oggi la famiglia Conti è arrivata alla quarta generazione) si è trasformata in azienda innovativa e vocata all’export, con il 95% delle vendite realizzate all’estero.

«Quando sono arrivato, nel 2014, Eureka fatturava 4 milioni di euro, aveva 12 dipendenti e il 50% delle vendite era realizzato in Italia – racconta il managing director Maurizio Fiorani –. Oggi le nostre vendite superano i 40 milioni di euro, il mercato nazionale pesa solo per il 5% e diamo lavoro a 75 persone, per metà laureati e con un’età media di 35 anni».

Ed è proprio sulle giovani risorse, sulla vicinanza ai clienti (torrefattori e baristi) e sull’innovazione (in cui investe il 5% del fatturato) che l’azienda fiorentina ha puntato per differenziarsi e mettere il turbo a un mercato che andava avanti un po’ per inerzia.

«C’era un forte potenziale da sviluppare, sia in termini di nuovi mercati che di tecnologie – prosegue Fiorani –. Noi abbiamo studiato i diversi contesti, siamo entrati in Paesi a forte potenziale (come il Nordamerica) e abbiamo lanciato dodici novità (con sei brevetti registrati), sfruttando le opportunità dell’internet of things e coinvolgendo anche i designer per esaltare lo stile italiano».

Maurizio Fiorani

Nel 2021 a correre sarà soprattutto l'Asia mentre in Europa e in Nordamerica la ripartenza di bar e ristoranti sarà più lenta

Oggi la gamma Eureka comprende oltre 50 prodotti da quelli iper-professionali a quelli compatti destinati al canale professionale, sino a quelli rivolti ai consumatori, che tanto piacciono ai coffe lovers di tutto il mondo. Come il best seller Mignon, cavallo di battaglia dell’azienda e benchmark di riferimento del segmento prosumer internazionale, oggi proposto in 18 diverse versioni realizzate per rispondere alle esigenze e preferenze dei singoli mercati, da quelle iperautomatizzate e velocissime richieste dagli americani a quelle “semplificate” e che macinano il caffè in modo slow destinate agli asiatici.

Negli ultimi quattro anni Mignon ha avuto un vero e proprio boom (+100%), in particolare sulle piattaforme di e-commerce. Tanto che persino in un anno nero per il fuoricasa, qual è stato il 2020, l’azienda ha colto un risultato positivo, con un aumento del 50% dei pezzi venduti e una crescita di oltre il 15%del fatturato, confermandosi il competitor più performante.