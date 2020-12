Euribor, cercasi «paracadute» per il tasso dei mutui

(Andrea - stock.adobe.com)

La Bce apre due consultazioni per trovare il sostituto in caso di emergenza. Assiom Forex al lavoro per sensibilizzare le banche sul tema

3' di lettura

Cercasi «paracadute» per l’Euribor. Il tasso interbancario noto alle famiglie italiane soprattutto per essere il parametro di riferimento delle rate dei mutui variabili procede spedito sulla via della riforma, che ha caratterizzato gli ultimi 3 anni della sua storia e che si è resa necessaria per evitare di cadere vittima di comportamenti fraudolenti come in passato è avvenuto in particolare per i suoi parenti «ibor» e per il Libor in prima battuta. Stavolta i regolatori devono individuare il tasso...