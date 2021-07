Euro 2020, Italia-Inghilterra una finale da quasi 12 miliardi

Ma in Inghilterra il calcio produce una ricchezza maggiore. Sempre prendendo in esame la stagione 2018/19, come detto, la sola Premier League ha fatturato più dell’intero sistema calcio italiano, con 5,8 milioni di ricavi, secondo l’Annual Review of Football Finance di Deloitte. A questi, vanno aggiunti gli oltre 1,2 miliardi generati dalla Football League, ovvero la lega che racchiude gli altri tre campionati professionistici (Championship, League One e League Two), per un totale che supera i 7 miliardi di euro. Anche in questo caso, i diritti televisivi la fanno da padrone, con quasi 3,5 miliardi incassati solo dalla Premier League in un anno. La Football Association, ovvero la federazione calcistica inglese, inoltre vanta un fatturato di 550 milioni di euro nel 2019, cifra che porta gli n incassi del sistema calcio d’Oltremanica a più di 7,5 miliardi di euro nell’anno che ha preceduto la pandemia. Nel 2020, per effetto del Covid-19, i ricavi della FA si sono ridotti però da 466 a 335 milioni di sterline (390 milioni di euro).

Proprio nel pieno della crisi dell’ultimo anno è nato «The FA Strategy 2020-2024». Un piano che punta alla vittoria in un torneo internazionale della Nazionale inglese partendo dal rafforzamento del calcio di base, che già da anni vede peraltro le Academy sfornare talenti su talenti. Basta leggere il roster inglese per rendersene conto: Rice, Grealish, Kane, Rashford, Phillips, Mount, Foden, James e Saka provengono tutti dai vivai dei rispettivi club. La FA, che nel 2013 ha concentrato l’attività delle nazionali giovanili a George's Park, ha così pianificato ulteriori investimenti per quasi 210 milioni di euro per il calcio giovanile. Cifre ben diverse da quelle italiane: nel bilancio integrato 2019 vengono indicati investimenti nel calcio giovanile per 30 milioni di euro. Una distanza che si può già toccare con mano analizzando l’età media delle due rose in campo stasera: 24,9 anni contro i 27,3 degli italiani.