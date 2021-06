Europei, l’Italia domina la Svizzera: 3-0. Doppietta di Locatelli, poi Immobile

2' di lettura

Due gol di Locatelli e uno di Immobile sigillano la vittoria dell’Italia sulla Svizzera nella seconda partita di Euro 2020 per gli azzurri, che, forti delle due vittorie conseguite - prima con la Turchia (3-0) e ora con la Svizzera - si qualificano matematicamente agli ottavi di finale.

L’Italia parte all’attacco nella seconda partita a Euro 2020, con un primo tempo di superiorità sulla Svizzera, a partire da i primi 15 minuti della partita tutti nella metà campo degli avversari. Chiellini segna, ma poi il gol viene annullato per un tocco di mano prima della conclusione a rete. Chiellini viene poi sostituito al 24esimo minuto per infortunio.

Arriva poi il goal di Manuel Locatelli al 26esimo minuto. Occasione sprecata da Spinazzola al 37° a cui seguono due corner consecutivi per l’Italia, senza risultati positivi per gli azzurri. Il primo tempo si chiude in vantaggio 1-0 per l’Italia. L’Italia raddoppia al 52° sempre con Locatelli che batte il portiere della Svizzera con un sinistro da fuori area dopo il passaggio di Barella.

Fino al 75° si registrano altre due palle gol per gli azzurri, “sprecate” da Ciro Immobile. Al 77° resta a terra un paio di minuti Barella, colpito alla caviglia in un contrasto falloso con Embolo, che viene ammonito.

All’85° escono tra gli applausi dell’Olimpico Locatelli e Barella, entrano Cristante e Pessina. E all’88° Ciro Immmobile segna da fuori area il terzo gol per l’Italia. Cinque minuti (due, più 3 di recupero) non bastano alla Svizzera per avere un sussulto. Così l’Italia supera matematicamente il girone eliminatorio.