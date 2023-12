Euro 2024, Italia nel girone di ferro con Spagna, Croazia e Albania. Spalletti: «Vialli ci protegga»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Spagna, Albania e Croazia sono le avversarie dell’Italia, campione d’Europa in carica inserita nel Gruppo B dei prossimi Europei di calcio che si disputeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Questo l’esito del sorteggio di Euro 2024 che si è svolto ad Amburgo. La squadra di Spalletti era inserita in quarta e ultima fascia. E si è visto: ha beccato un girone di ferro, probabilmente il più difficile di tutto l’Europeo. II 15 giugno gli azzurri esordiranno a Dortmund contro l’Albania. Il 20 giugno a Gelsenkirhen se la vedranno con la Spagna e il 24 di giugno contro la Croazia a Lipsia. La partita inaugurale sarà Germania-Scozia il 14 luglio a Monaco, valida per il gruppo A.

Quanto al resto della competizione, il Gruppo A presenta i padroni di casa della Germania con Scozia, Ungheria e Svizzera. Impegnativo anche il Gruppo C (una tra Georgia, Lussemburgo, Grecia e Kazakhstan) con Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra. Nel Gruppo D la vincitrice del Play Off A (una tra Polonia, Galles, Finlandia ed Estonia) se la vedrà con Olanda, Austria, Francia. Nel Gruppo E ci sono Belgio, Slovacchia, Romania e la vincitrice del Play Off B (una tra Israele, Islanda, Ucraina e Bosnia). Gruppo F con Turchia, la vincitrice del Play Off C, Portogallo e la Repubblica Ceca. Agli ottavi di finale accedono le prime due di ogni girone più le quattro migliori terze.

Mistico, a tratti, il commento del ct Spalletti: «Poteva andare meglio: è un girone duro, ma dobbiamo affrontare questo Europeo con la consapevolezza di essere l’Italia. Molto dipenderà da come arriveremo a giugno, dalla nostra condizione mentale e di forma. Ci sarà da difendere in certi momenti, ma l’idea è sempre proporre un calcio offensivo: e che Vialli ci protegga».

«Siamo relativamente soddisfatti. Come in tutti i sorteggi auspicavamo qualche situazione meno impegnativa, ma abbiamo visto che poteva andare anche peggio. Siamo convinti di poter fare bene, e Spalletti è fiducioso». Si è espresso così il presidente della Figc Gabriele Gravina. «Più che preoccuparmi degli avversari, mi concentrerei sul mettere insieme tutte le energie per prepararci. Auspico la possibilità di avere un lunedì e un martedì a gennaio e febbraio, per avere i ragazzi per cominciare certi discorsi».