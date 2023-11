Euro 7, passa la posizione negoziale: tempi più lunghi e stretta sugli inquinanti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Parlamento europeo ha approvato oggi, giovedì 9 novembre, la propria posizione negoziale sul pacchetto di norme ambientali dei veicoli a motore, noto con l’espressione Euro 7. In buona sostanza, i deputati hanno fatto propria la posizione negoziale del Consiglio, salvo piccoli cambiamenti. La speranza delle parti è ora di giungere a un rapido accordo su un testo legislativo che sarà annacquato rispetto alla proposta della Commissione.

Il tema delle emissioni nocive dei veicoli a motore è controverso, soprattutto da quando l’intero impianto del Patto Verde, o Green Deal, è oggetto di dubbi da vari fronti politici. La posizione negoziale è stata approvata con 329 sì, 230 no e 41 astensioni. Ė da notare che a votare a favore di un testo annacquato sono stati i conservatori, i nazionalisti, una maggioranza di liberali e di popolari, e circa un terzo dei socialisti. La maggioranza popolare-socialista-liberale si è così spaccata.

La legislazione interviene sui limiti delle emissioni dei gas di scarico (come ossidi di azoto, particolato, monossido di carbonio e ammoniaca), sulle emissioni di pneumatici e freni e sulla durata delle batterie. Le attuali regole Euro 6 sono in vigore dal 2017. In una conferenza stampa qui a Bruxelles, il relatore del testo, l’eurodeputato conservatore ceco Alexandr Vondra, ha confermato che “non vi sono grandi differenze di posizione” tra Parlamento e Consiglio.

“Il nostro testo contiene elementi ecologici”, ha spiegato il parlamentare, riferendosi in particolare alle emissioni dei freni. L’uomo politico ha definito “realistica” la posizione negoziale del Parlamento. “Vorremmo chiudere la trattativa con il Consiglio in modo rapido, entro la fine dell’anno”, ha aggiunto l’eurodeputato, che ha previsto due tornate negoziali con i governi nazionali, la prima in novembre e la seconda in dicembre.

La proposta della Commissione prevedeva l’entrata in vigore delle nuove norme a metà 2025 per le auto e a metà 2027 per i camion (si veda Il Sole/24 Ore dell’11 novembre 2022). Consiglio e Parlamento preferiscono invece che i nuovi modelli di auto e di furgoni dovranno adeguarsi alle nuove regole 24 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento, mentre nuovi autobus e autocarri di peso superiore a 3,5 tonnellate avranno 48 mesi di tempo.