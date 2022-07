Euro (a tratti) sotto la parità mentre cadono rame e petrolio. È un mercato per cuori forti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli investitori sono già passati al secondo quesito: l’euro riuscirà a mantenere la parità con il dollaro? Dopo che il primo dubbio, quello sull’aggancio tra le due valute - che solo fino a qualche mese fa sembrava impensabile - è ormai passato agli annali della finanza a inizio settimana quando le divise di Stati Uniti ed Eurozona si sono eguagliate, come 20 anni fa. Nel corso dell’ultima seduta l’euro è sceso per qualche minimo in area 0,999 dollari salvo poi riemergere in zona 1,006. Siamo comunque...