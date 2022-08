Euro in caduta sul dollaro: cambio a un soffio dalla parità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tutto gioca a favore del superdollaro, che si è rafforzato sulle principali divise, in particolare sull’euro. La valuta Usa scambia al limite della parità sulla moneta unica dopo un balzo dell’11% da gennaio, del 3,4% negli ultimi tre mesi e di ben l’1% in una settimana. Una bella volata, per chi avesse investito andando lungo di dollari, cioè puntando al rialzo.

L’uno a uno del biglietto verde sull’euro è un livello testato già a metà luglio, ma gli analisti ritengono che possa ancora essere bucato...